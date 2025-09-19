AK Parti'de istifa furyası büyüyor: İki ilden daha ayrılık haberi geldi!

Siyaset arenasındaki hareketlilik AK Parti'de son günlerde peş peşe gelen istifa haberleriyle arttı. Niğde ve Adıyaman il başkanları da görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

DÜN İKİ İSTİFA HABERİ GELMİŞTİ

AK Parti'de Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Bu istifaların yankısı sürerken yeni istifalar da geldi.

İKİ İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN AYRILDI

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, "AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim" mesajını vererek istifasını duyurdu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da istifa açıklamasında "Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İki ismin sosyal medyadan yaptıkları istifa açıklamaları şu şekilde...

ÖZDEMİR: "BU BİR VEDA DEĞİL"

Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir:

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim,

Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik. Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin.

Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

KABLAN: "MAKAMLAR GEÇİCİ, GÖREVLER NÖBET MESABESİNDEDİR"

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan:

"Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim;

Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm, gece gündüz demeden fedakârca çalışan kıymetli il yürütme ve yönetim kurulu üyelerimize, gençlik ve kadın kolları başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, İl genel meclisi üyelerimize ve belediye meclisleri üyelerimize, mahalle ve sandık teşkilatlarımıza, büyüklerime, kardeşlerime, hanımefendilere, her kademede görev alan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bir aile olduk, Ak Davamız için omuz omuza mücadele ettik. Bu süreçte şahsıma duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz samimiyet için her birinize minnettarım.

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, partimizin her kademesindeki cefakâr mensuplarına ve yol gösterici rehberliğiyle yanımızda olan Genel Merkezimize, Teşkilat Başkanlığımıza ve teşkilat büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır.

Rabbim, niyetimizi halis, akıbetimizi hayırlı eylesin. Milletimizin hayır duasından ayırmasın.

Saygılarımla,

Allah’a Emanet olun."