Gözler Türkiye'nin adayı Sabanca'da! INTERPOL'de seçim heyecanı başladı

Dünyanın önde gelen emniyet kuruluşlarından INTERPOL için Türkiye'de heyecan başladı. Bugün başlayan INTERPOL Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak. Adaylar arasında bir Türk de var! Interpol–Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Serkan Sabanca'ya destek için Türk bir heyet de Genel Kurul'a katıldı.

Gözler Türkiye'nin adayı Sabanca'da! INTERPOL'de seçim heyecanı başladı

Fas’ın ev sahipliğinde 27 Kasım’a kadar sürecek olan INTERPOL Genel Kurulu, 179 üye ülkeden delegasyonun katılımıyla çalışmalarına başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet de Genel Kurul'a katıldı.

Gözler Türkiye nin adayı Sabanca da! INTERPOL de seçim heyecanı başladı 1

YENİ INTERPOL BAŞKANI SEÇİLECEK

Genel Kurul, teşkilatın en üst karar organı olarak her yıl toplanıyor. Bu yılki oturumlarda teşkilatın yeni başkanı ile yürütme komitesi üyeleri seçilecek. INTERPOL Başkanlığı için görev süresi 4 yıl, yürütme komitesi üyelikleri için ise 3 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Gözler Türkiye nin adayı Sabanca da! INTERPOL de seçim heyecanı başladı 2

Türkiye adına Genel Kurul’a katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fas’ta gerçekleştirilen INTERPOL 93. Genel Kurulu’na katıldık. Ülkeler arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmeye yönelik temas ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözler Türkiye nin adayı Sabanca da! INTERPOL de seçim heyecanı başladı 3

INTERPOL BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE'DEN ADAY

Karaoğlu, Türkiye’nin INTERPOL başkanlığına aday gösterdiği Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Serkan Sabanca’ya destek talep etmek için çok sayıda ülkenin Bakan, Bakan yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü ile temaslarda bulundu.

Gözler Türkiye nin adayı Sabanca da! INTERPOL de seçim heyecanı başladı 4


Serkan Sabanca

KARALOĞLU'NDAN YOĞUN TEMASLAR

Gün boyunca yaptığı ikili görüşmelerde Türkiye’nin INTERPOL Başkanlık adaylığına destek talebini ileten Karaloğlu ve Türk heyetinin ikili temasları, 27 Kasım’a kadar sürecek Genel Kurul boyunca devam edecek.

Karaloğlu; Somali İçişleri Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail, Karadağ Emniyet Genel Müdürü Nikola Terziç, Ruanda Adalet Bakanı Emmanuel Ugirashebuja, Gambiya Emniyet Genel Müdürü Seedy Motary Touray, Pakistan Emniyet Genel Müdürü Syed Ali Nasir Rizvi, Palau Adalet Bakanı Jennifer S. Olegeriil, Bangladeş Emniyet Müdürü Dr. Baharul Alam, Burundi İçişleri Bakanı Martin Niteretse, Komorlar İçişleri Bakanı Mahamoud Fakridine, Maldivler Emniyet Müdürü Ismail Naveen ve Kamerun Emniyet Genel Müdürü Martin Mbarga Nguélé ile görüştü.

INTERPOL Genel Kurulu, güvenlik kurumları arasında işbirliği, veri paylaşımı ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda kararlar alıyor. Bu yılki oturumlarda ayrıca üye ülkeler arasında ikili görüşmeler yapılması ve güvenlik alanında ortaklıkların ele alınması bekleniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile birlikte Genel Kurul çalışmalarını takip ediyor.

INTERPOL NEDİR?

INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), dünya çapındaki polis teşkilatları arasında işbirliği sağlayarak sınır ötesi suçlarla mücadele eden bir organizasyondur. 1923 yılında kurulan ve merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde bulunan INTERPOL, suçluların takibi, uluslararası bilgi paylaşımı ve eğitim gibi görevler üstlenir. Üye ülkelerin polis teşkilatlarına teknik ve lojistik destek sağlar, suçluların iadesi için kırmızı bülten yayınlar. Her ne kadar doğrudan cezai yetkisi olmasa da, dünya çapında güvenliği artırmak için kritik bir rol oynar.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

