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Grand Theft Auto IV Remastered gerçek mi oluyor? Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsü ortalığı karıştırdı!

Rockstar Games, uzun süredir konuşulan Grand Theft Auto IV'ün modern sistemler için yenilenmiş sürümü Grand Theft Auto IV Remastered'ı yanlışlıkla sızdırmış olabilir. Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü bu anlamda deyim yerindeyse ortalığı karıştırmış durumda.

Grand Theft Auto IV Remastered gerçek mi oluyor? Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsü ortalığı karıştırdı!
Enes Çırtlık

GTA 5 (GTA VI) merakla beklenirken, bundan birkaç ay önce, Rockstar Games'in 2008 yılına ait 7. nesil klasiği Grand Theft Auto IV'ün (GTA 4) yenilenmiş (remastered) bir versiyonunu çıkarmaya hazırlandığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, Reddit'te yapılan bir paylaşım, GTA IV’ün modern sistemler için yenilenmiş sürümünün geleceği fikrini tekrar güçlendirdi.

GRAND THEFT AUTO IV REMASTERED GERÇEK Mİ OLUYOR?

Sosyal paylaşım platformu Reddit'te ‘deVonY7’ isimli bir kullanıcı, Rockstar Games'in kısa süre önce GTA IV’ün destek sayfasını güncellediğini ve oyunun mevcut olduğu platformlar arasında PlayStation 4’ü de listelediğini iddia etti. Kullanıcı, destek sayfasıyla ilgili bir ekran görüntüsü de paylaştı.

İşte o ekran görüntüsü:

Grand Theft Auto IV Remastered gerçek mi oluyor? Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsü ortalığı karıştırdı! 1

Grand Theft Auto IV (GTA 4) ilk olarak 2008 yılında piyasaya sürülmüştü ve bu nedenle konsollarda hâlâ yalnızca PlayStation 3 ve Xbox 360’a özel durumda. Microsoft’un geriye dönük uyumluluk çalışmaları sayesinde GTA IV, günümüz Xbox sistemlerinde oynanabiliyor. Ancak PlayStation cephesinde, PS3 oyunları PS4 veya PS5'e yeniden çıkarılmadan erişilemez durumda. Yani Reddit'teki kullanıcının iddia ettiği gibi bir durum varsa ve bir hatadan kaynaklanmıyorsa bu, Grand Theft Auto IV Remastered'ın geleceğini işaret ediyor olabilir.

ROCKSTAR ÇOK GEÇMEDEN SAYFAYA EL ATTI

Bu gelişmenin ardından Rockstar Games, destek sayfasındaki PS4 ile ilgili tüm bilgileri kaldırarak sayfayı yeniden güncelledi. Bu hamle, GTA 4 remastered söylentilerini güçlendiriyor mu yoksa yalanlıyor mu, bunu zaman gösterecek.

Öte yandan, GTA IV’ün remaster versiyonu gerçeğe dönüşecek mi, bunu da Rockstar'dan gelecek resmi açıklamalarla birlikte hep beraber bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Rockstar Games grand theft auto gta
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