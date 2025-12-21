HABER

Gripten korunmak için etkili yöntemler

Grip vaka sayıları kış aylarında artış gösterir. Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, korunma yöntemlerini açıkladı.

Gripten korunmak için etkili yöntemler

Kış mevsimi geldiğinde solunum yolu enfeksiyonları artar. Özellikle mevsimsel grip vakaları belirgin bir artış gösterir.

Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, gripten korunmanın mümkün olduğunu ifade etti. Grip hafif geçse de bazı belirtiler hayatı olumsuz etkileyebilir.

Yüksek ateş, kas ağrıları ve yoğun halsizlik günlük yaşamı zorlaştırır. Risk grubundakilerde ise zatürre gibi komplikasyonlar görülebilir.

Grip aşısı, korunma için en etkili yöntemdir. Aşı, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Dünya Sağlık Örgütü her yıl grip aşısını günceller. Aşı, ağır hastalık ve hastaneye yatış riskini ciddi oranda düşürür.

65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalar için aşı büyük önem taşır. Uysal, el hijyeninin de dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Grip virüsü, temas yoluyla hızlıca yayılır. Eller, sabun ve suyla 20 saniye yıkanmalıdır.

Yüzde 70 alkol içeren el antiseptiği kullanmak bulaş riskini de önemli ölçüde azaltır. Kapalı alanlarda maskenin kullanılması gereklidir.

Kalabalık ve havalandırılmayan ortamlarda virüs hızlı yayılır. Cerrahi maske, kişiyi ve çevresindekileri korur.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hastalıklara karşı koruma sağlar. Dengeli beslenme ve yeterli uyku önemlidir.

Sigara ve alkol tüketimi azaltılmalıdır. Kapalı alanların havalandırılması da kritik bir önlem olarak öne çıkar.

Grip belirtileri başladığında evde kalmak gerekir. Hasta kişilerle temastan kaçınmak önemlidir.

Uysal, grip süreçlerinde burun tıkanıklığının sinüzite yol açabileceğini belirtti. Tedavi için mutlaka uzman hekimle görüşemelidir.Kaynak: İHA

