Grok 3 nedir, özellikleri nelerdir? Grok 3 nasıl kullanılır?

Yapay zekâ konusunda teknoloji dünyasında hız kesmeden birçok farklı gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden var olan yapay zekâ modellerinin ardından daha çok işleve sahip yeni modellerin tasarlanmıştır. Grok 3 de bu modellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Grok 3 yapay zekâ modeli bünyesinde dikkat çekici birçok farklı özellik bulunmaktadır. Bu yapay zekâ çeşidinin dünya genelindeki en akıllı ve en güçlü yapay zekâ modeli olduğu iddia edilmektedir.

Grok 3 nedir?

Teknoloji dünyasındaki en dikkat çeken gelişmelerden biri yapay zekâ modelleri üzerinedir. Günümüzde birçok farklı niteliği ile ön plana çıkan çeşitli yapay zekâ destekli sohbet botları bulunmaktadır. Grok 3 de bu sohbet botları arasında yer almaktadır.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu xAI firması tarafından tasarlanıp geliştirilen, dünyanın en güçlü ve en akıllı yapay zekâ sohbet botu olduğu iddia edilen, diğer sohbet botlarına rakip özelliklere sahip olan yapay zekâ modeli Grok 3 olarak tabir edilmektedir.

Grok 3 özellikleri nelerdir?

Grok 3, günümüzde bilinen birçok yapay zekâ modelinden daha fazla beceriye sahip olduğu iddiasıyla dikkat çeken bir yapay zekâ çeşididir. Grok 3 Al bünyesinde kullanıcıların işine yarayacak nitelikler mevcuttur. Muhakeme modelleri arasında yerini alan bu yapay zekâ modeli iddiaya göre sorulan sorulara daha kısa sürede cevap verme yetisine de sahiptir. Bu bağlamda Grok 3 özellikleri genel olarak şöyledir:

Sorulara daha hızlı yanıt vermektedir. Ayrıca sorulan soruları parçalara ayırıp her birini daha derinlemesine incelemektedir.

Problem çözme becerisi ve mantığın ön planda olduğu akıl yürütme becerisi daha fazladır.

Büyük beyin özelliği sayesinde herhangi bir konu üzerine daha fazla düşünmekte ve detaylı bir araştırma yapmaktadır.

Sorulan sorulara cevap vermeden önce düşünme becerisi devreye girmektedir. Bu özellik sorulu yapay zekâ olarak tanımlanmaktadır.

Hız ve hesaplama gücü Grok 2 yapay zekâ modelinden daha yüksektir.

Yakın zamanda sesleri yazıya dönüştürme özelliğinin de devreye gireceği ve ChatGPT gibi diğer yapay zekâ sohbet botlarında bulunan ses modu özelliğini andıran bir özelliğinin de geleceği açıklanmıştır.

Grok 3 nasıl kullanılır?

Grok 3 yapay zekâ modeli bir önceki modeli olarak bilinen Grok 2’den daha fazla beceriye ve işleve sahip bir sohbet botudur. Grok yapay zekâ serisinin eski modellerinde olduğu gibi bu modelde de sohbet etme özelliği bulunmaktadır.

Grok 3 yapay zekâ modeli X sosyal medya uygulaması üzerinden kullanılabilmektedir. X uygulaması ile bağlantılı olan bu yapay zekâ modelini kullanabilmek için öncesinde uygulamaya giriş yapmanız gerekir. Uygulamanın içerisinde sol kısımda bir menü yer almaktadır. Bu menüde Grok 3 yapay zekâ sohbet botuna gidilmesini sağlayan bir buton mevcuttur. Kişiler X sosyal medya uygulamasının yanı sıra Grok’un resmi web sitesi üzerinden de bu yapay zekâ modeline erişim sağlayabilir.