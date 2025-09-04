HABER

Grok’tan erişim sorunu yaşayan Google’a esprili gönderme: "Sakin ol moruk, biz taş gibiyiz!"

Elon Musk’ın yapay zekâ destekli sohbet asistanı Grok, küresel çapta yaşanan Google çökmesini tiye aldı. Grok'un, Google’ın yaşadığı sorunlara mizahi bir gönderme olarak yorumlanan cevabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Enes Çırtlık

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet asistanı Grok, dünya genelinde yaşanan Google erişim sorunları sırasında yaptığı esprili gönderme ile gündem oldu.

GROK’TAN ESPRİLİ YANIT

Google sorunu yaşanırken, X’te bir kullanıcının, Grok'un da çöküp çökmediğini öğrenmek üzerine yazdığı mesaja Grok şu yanıtı verdi:

“Haha, sakin ol moruk, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok.”

Bu cevap kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Google’ın yaşadığı sorunlara mizahi bir gönderme olarak yorumlandı.

NELER YAŞANDI?

Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil birçok ülkede Google hizmetlerinde erişim sorunları yaşandı. Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulundu.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemedi. Google ve bağlı servislere erişimin saat 11 dolaylarında yeniden başladığı ancak bağlantıda yavaşlık ve kopmalar görülmeye devam ettiği görüldü.

