HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

GTA 6 2. fragmanı yayınlandı, heyecan daha da arttı! Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?

Rockstar Games'in beklenen oyunu GTA 6, ikinci fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı. "GTA 6 trailer 2" adıyla yayınlanan fragman, oyunseverlere aksiyon dolu sahneler ve tanıdık yüzler sundu. Özellikle efsane karakterlerden Phil Cassidy'nin geri dönüşü yankı uyandırdı. Ama fragmanın ardından GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi ile ilgili sorular tekrar gündeme geldi. "GTA 6 ertelendi mi, GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?" gibi sorular sosyal medyada tartışılıyor.

GTA 6 2. fragmanı yayınlandı, heyecan daha da arttı! Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?
Enes Çırtlık

GTA 6, ikinci fragmanıyla yeniden sahnede! Rockstar Games GTA 6 fragmanı ile oyun dünyasına sürpriz yaparken, "GTA 6 ne zaman çıkacak" ve "GTA 6 sistem gereksinimleri" gibi sorular da gündemin merkezine oturdu. "GTA 6 Trailer 2" adıyla yayınlanan GTA 6. 2. fragmanı, Phil Cassidy gibi unutulmaz karakterlerin dönüşüne işaret ederken, GTA 6'nın çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve oyunu ilk kimlerin oynayabileceği de büyük merak konusu oldu. Fragmanın ardından "GTA 6 fragmanı izle" aramaları da hızla yükselirken, oyunseverler fragman üzerindeki detaylı analizler yaparak sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?

FRAGMANLA GELEN TANIDIK YÜZ: PHIL CASSIDY

GTA 6 trailer 2, oyunseverleri heyecanlandıran sürpriz karakterlerle de doluydu. Özellikle eski serilerden tanınan Phil Cassidy'nin geri dönüşü büyük yankı uyandırdı.

111

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun yapımcı firması Rockstar Games'in GTA 6 2. fragmanı yayınlanmadan önce, geçtiğimiz günlerde paylaştığı duyuru ile birlikte GTA 6 ertelendi. GTA 6'nın ertelendiğinin duyurulmasıyla beraber özellikle "GTA 6 delay" sosyal medyada gündem oldu.

Jason_Duval_02

Rockstar Games'in duyurusuna göre oyunun yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olurken, oyun tutkunları GTA 6 gereksinimlerini de merak etmeye başladı.

GTA 6'NIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE OLACAK?

GTA 6'nın sistem gereksinimleri de oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Rockstar Games GTA 6 için henüz resmi sistem gereksinimlerini paylaşmadı ancak analistler oyunun grafik kalitesi ve içeriği düşünüldüğünde üst düzey bilgisayarları gerektirebileceğini belirtiyor. GTA 6 hayranları şimdi bu bilgilerin netleşmesini bekliyor.

Lucia_Caminos_02

GTA 6'YI İLK KİMLER OYNAYABİLECEK?

Rockstar Games'in GTA 6'yı ilk etapta yalnızca oyun konsollarına getireceği biliniyor. Şirketin oyunu PS Store aracılığıyla satışa sunacağı ve PlayStation kullanıcılarının oyuna erken erişim sağlayabileceği iddia ediliyor.

gta 6

HEYECANLI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürürken, önümüzdeki günlerde oyunla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor. GTA 6'yı büyük bir merakla bekleyenler ise oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Son olarak yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım, GTA 6'nın çıkış tarihi son olarak 26 Mayıs 2026 şeklinde duyurulmuş durumda...

(Fotoğraflar: Rockstar Games)

GTA 6. 2. FRAGMANI:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti açıkladı: "Aracında düzenek bulunmuştu"DEM Parti açıkladı: "Aracında düzenek bulunmuştu"
İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdiİmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdi
Anahtar Kelimeler:
GTA 6 oyunu gta 6
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdi

İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdi

DEM Parti açıkladı: "Aracında düzenek bulunmuştu"

DEM Parti açıkladı: "Aracında düzenek bulunmuştu"

Topçu atışı başladı! Hindistan-Pakistan savaşında yeni aşama

Topçu atışı başladı! Hindistan-Pakistan savaşında yeni aşama

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

AVM'lerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

AVM'lerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

X'in avukatı Gönenç Gürkaynak'tan İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline itiraz

X'in avukatı Gönenç Gürkaynak'tan İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline itiraz

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.