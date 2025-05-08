GTA 6 2. fragmanı yayınlandı, heyecan daha da arttı! Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?

GTA 6, ikinci fragmanıyla yeniden sahnede! Rockstar Games GTA 6 fragmanı ile oyun dünyasına sürpriz yaparken, "GTA 6 ne zaman çıkacak" ve "GTA 6 sistem gereksinimleri" gibi sorular da gündemin merkezine oturdu. "GTA 6 Trailer 2" adıyla yayınlanan GTA 6. 2. fragmanı, Phil Cassidy gibi unutulmaz karakterlerin dönüşüne işaret ederken, GTA 6'nın çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve oyunu ilk kimlerin oynayabileceği de büyük merak konusu oldu. Fragmanın ardından "GTA 6 fragmanı izle" aramaları da hızla yükselirken, oyunseverler fragman üzerindeki detaylı analizler yaparak sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, ilk kimler oynayabilecek?

FRAGMANLA GELEN TANIDIK YÜZ: PHIL CASSIDY

GTA 6 trailer 2, oyunseverleri heyecanlandıran sürpriz karakterlerle de doluydu. Özellikle eski serilerden tanınan Phil Cassidy'nin geri dönüşü büyük yankı uyandırdı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun yapımcı firması Rockstar Games'in GTA 6 2. fragmanı yayınlanmadan önce, geçtiğimiz günlerde paylaştığı duyuru ile birlikte GTA 6 ertelendi. GTA 6'nın ertelendiğinin duyurulmasıyla beraber özellikle "GTA 6 delay" sosyal medyada gündem oldu.

Rockstar Games'in duyurusuna göre oyunun yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olurken, oyun tutkunları GTA 6 gereksinimlerini de merak etmeye başladı.

GTA 6'NIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE OLACAK?

GTA 6'nın sistem gereksinimleri de oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Rockstar Games GTA 6 için henüz resmi sistem gereksinimlerini paylaşmadı ancak analistler oyunun grafik kalitesi ve içeriği düşünüldüğünde üst düzey bilgisayarları gerektirebileceğini belirtiyor. GTA 6 hayranları şimdi bu bilgilerin netleşmesini bekliyor.

GTA 6'YI İLK KİMLER OYNAYABİLECEK?

Rockstar Games'in GTA 6'yı ilk etapta yalnızca oyun konsollarına getireceği biliniyor. Şirketin oyunu PS Store aracılığıyla satışa sunacağı ve PlayStation kullanıcılarının oyuna erken erişim sağlayabileceği iddia ediliyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürürken, önümüzdeki günlerde oyunla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor. GTA 6'yı büyük bir merakla bekleyenler ise oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Son olarak yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım, GTA 6'nın çıkış tarihi son olarak 26 Mayıs 2026 şeklinde duyurulmuş durumda...

(Fotoğraflar: Rockstar Games)

GTA 6. 2. FRAGMANI: