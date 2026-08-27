GTA 6 hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı: Bunları ilk kez duyacaksınız!

Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI için çıkış tarihi giderek yaklaşıyor. 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek GTA 6'nın bugün ayrıca kapsamlı bir oynanış sunumuyla gösterilmesi bekleniyor.
GTA 6'DAN DAHA ÖNCE BİLMEDİĞİMİZ YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI: TARİHİN EN İYİ OYUNU MU GELİYOR?
Webtekno'da yer alan habere göre ise oyunun resmî oynanış videoları yayımlanmadan önce ilk resmî ön inceleme geldi. İncelemede oyundan daha önce duymadığımız detaylar paylaşıldı.
Dazed dergisi üzerinden paylaşılan bilgilerde, ekiple yapılan özel röportajlar ve oyuna dair daha önce görülmemiş detaylar gün yüzüne çıktı. GTA 6’nın oynanış mekanikleri, ne gibi yenilikler sunacağı ve nasıl bir oyun oynanacağı gibi konularda fikir edinebiliyoruz.
İŞTE GTA 6 KONUSUNDA YAYIMLANAN YENİ DETAYLAR
- Oyun 13 yıl civarı süredir geliştiriliyor. GTA 5’in yayımlanmasından sonra direkt çalışmalar başlamış.
- Dünya artık önceki oyunlara kıyasla çok daha tepkisel. NPC’ler (oynanamayan karakterler) yaptığınız her şeye farklı tepkiler verecek
- Jason ve Lucia birlikte bir çift olarak kalabilecek veya ayrılıp haritada kendi işlerini yapabilecek.
- Yemek yemek Jason ve Lucia'nın kilosunu etkileyecek. Yani ne kadar ve ne yediğinize bağlı olarak bedenleri değişecek.
- Spor yapmak kasları geliştirecek, vücutları şekillendirecek. Düzenli egzersiz yapıldığında zamanla bedenlerde gözle görülebilir değişiklikler olacak.
- Jason ve Lucia'nın daha derin ve gerçekçi bir ilişki sistemi olacak. Seçimleriniz ilişkilerini gerçekten etkileyebilecek ve RDR2'nin Onur sisteminden daha büyük sonuçları olabiliyor. Yani seçimlerin farklı sonuçları olacak.
- Karakterler arasındaki değişim çok daha akıcı olacak. Jason olarak araç sürerken, yolcu koltuğundaki Lucia'ya geçip telefonunu kullanabilir, sonra bir kovalamaca sırasında tekrar değiştirip araç sürebilir ya da düşmanlara ateş edebileceksiniz.
- Oyunda çalışan bir oyun içi sosyal medya platformu olacak. Bu platform da tıpkı gerçekmiş gibi kaydırarak gezinebileceksiniz. Hatta bazı karakterlerin videolarla viral olduğunu bile görecekisniz.
- Yaşam tarzınız Jason ve Lucia’nın görünümünü etkileyecek. Günlerce uyumamak, polislerden kaçmak, uzun süre partilemek gibi durumlar yüz ve vücutlarında ciddi etkilere sahip olabilecek.
- NPC’ler çok daha çeşitli olacak. Farklı yaşlar, boylar, kilolar, dövmeler, piercingler, giyim tarzları gibi birçok konuda farklılık gösterecekler.
- Moda da çok daha gelişmiş olacak. Farklı yaşam tarzları, kültürler, zenginlik seviyeleri ve harita bölgelerine göre tasarlanmış kıyafetler, saç modelleri ve markalar göreceğiz.
- Rockstar, oyunu geliştirirken araç sürüşlerini çok daha gerçekçi yapmak için gerçek yarış arabası sürücüleriyle çalışmış.
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