GTA 6 hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı: Bunları ilk kez duyacaksınız!

Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI için çıkış tarihi giderek yaklaşıyor. 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek GTA 6'nın bugün ayrıca kapsamlı bir oynanış sunumuyla gösterilmesi bekleniyor.

GTA 6'DAN DAHA ÖNCE BİLMEDİĞİMİZ YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI: TARİHİN EN İYİ OYUNU MU GELİYOR?

Webtekno'da yer alan habere göre ise oyunun resmî oynanış videoları yayımlanmadan önce ilk resmî ön inceleme geldi. İncelemede oyundan daha önce duymadığımız detaylar paylaşıldı.

Dazed dergisi üzerinden paylaşılan bilgilerde, ekiple yapılan özel röportajlar ve oyuna dair daha önce görülmemiş detaylar gün yüzüne çıktı. GTA 6’nın oynanış mekanikleri, ne gibi yenilikler sunacağı ve nasıl bir oyun oynanacağı gibi konularda fikir edinebiliyoruz.

İŞTE GTA 6 KONUSUNDA YAYIMLANAN YENİ DETAYLAR