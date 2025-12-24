GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak? Eski Rockstar çalışanından yüreklere su serpen tahmin!

Son zamanların en çok beklenen oyunu GTA 6 hakkında en çok konuşulan konu ne haritası ne de grafikleri. Herkesin aklındaki soru sadece şu: "GTA 6 kaç para olacak?"

Sosyal medyada dolaşan "Oyun 100 dolar olacak" söylentilerine ise, eski bir Rockstar çalışanı olan Mike York mantıklı bir analizle cevap verdi.

"TALEP ETMELERİNE GEREK KALMAYACAK"

Eski animatör York'un tahmini, oyuncuları rahatlatacak cinsten. Ona göre GTA 6, lansmanda 100 dolar değil, 70 dolar fiyat etiketiyle çıkacak.

York, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Rockstar Games'in oyunu daha yüksek bir maliyetle piyasaya sürmeye ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum. Oyundan o kadar çok kopya satacaklar ki, açgözlülük yapıp 100 dolar talep etmelerine gerek kalmayacak. Mecbur kalmadıkça insanların ağzında o kötü tadı bırakmaya ihtiyaçları yok. Bu yüzden bunu yapacaklarını sanmıyorum."

PEKİ 100 DOLAR NEREDEN ÇIKTI?

Tweaktown'da yer alan habere göre, York da çoğu analistin düşündüğü şeyi düşünüyor: Rockstar, GTA 6'nın birden fazla versiyonunu sunacak ve oyunun ekstralarla gelen 100 dolarlık bir tür "Deluxe Edition" sürümü olabilir. Yani sadece oyunu oynamak isteyenlerin standart ücreti ödemesi, ekstra avantajlar isteyenlerin daha çok ödemesi gerekebilir.

"3 MİLYAR DOLARLIK AÇILIŞ"

Oyunun başarısından ise kimsenin şüphesi yok. York, ilk hafta satışlarının astronomik olacağını ve 3 milyar doları bulabileceğini öngörüyor. Oyun endüstrisi uzmanı Joost van Dreunen de benzer bir tahminle, GTA 6'nın piyasaya sürüldüğünde 2,7 milyar dolar satış geliri elde edebileceğini belirtiyor.

Hatırlatmak gerekirse; Rockstar henüz GTA 6 için herhangi bir ön sipariş fiyatlandırması duyurmadı. GTA 6'nın ise 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi bekleniyor.