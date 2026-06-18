GTA 6'nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı!

Duyurulduğundan beri çıkışı merakla beklenen yapımlardan biri olan GTA 6'nın ön sipariş tarihi sonunda açıklandı.

İŞTE GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞ TARİHİ...

Oyunun yapımcısı Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre, GTA 6 25 Haziran'da ön siparişe açılacak.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

KAPAK TASARIMI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Rockstar Games, merakla beklenen yapımın kapak tasarımını da paylaştı.

Kapak tasarımında, oyunun baş kahramanları Lucia Caminos ve Jason Duval; yanlarında bir spor araba, sürat teknesi (ve flamingo), motosiklet ve bir helikopter yer alıyor. Kapak resminin alt kısmında ise oyunun yardımcı karakterlerinden birkaçı görülüyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için resmi olarak piyasaya sürülecek.