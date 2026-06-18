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GTA 6'nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı!

Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın (GTA VI) ön siparişe açılacağı tarihi resmen duyurdu. Şirket, GTA 6'nın kapak tasarımını da paylaştı.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı!
Enes Çırtlık

Duyurulduğundan beri çıkışı merakla beklenen yapımlardan biri olan GTA 6'nın ön sipariş tarihi sonunda açıklandı.

İŞTE GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞ TARİHİ...

Oyunun yapımcısı Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre, GTA 6 25 Haziran'da ön siparişe açılacak.

KAPAK TASARIMI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Rockstar Games, merakla beklenen yapımın kapak tasarımını da paylaştı.

GTA 6 nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı! 1

Kapak tasarımında, oyunun baş kahramanları Lucia Caminos ve Jason Duval; yanlarında bir spor araba, sürat teknesi (ve flamingo), motosiklet ve bir helikopter yer alıyor. Kapak resminin alt kısmında ise oyunun yardımcı karakterlerinden birkaçı görülüyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için resmi olarak piyasaya sürülecek.

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GTA 6 oyunu Rockstar Games gta 6
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