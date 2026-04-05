GTA 6 öncesi Take-Two'da şok ayrılık! İşlerine son verildi

Grand Theft Auto (GTA) serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in sahibi Take-Two, görünüşe göre yapay zeka bölümü başkanı Luke Dicken'ı ve onun ekibinden belirsiz sayıdaki çalışanı işten çıkardı. GTA VI öncesi yaşanan bu gelişme oldukça dikkat çekti.

Enes Çırtlık

Grand Theft Auto'nun geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two cephesinde oldukça beklenmedik bir gelişme yaşandı. Engadget'ta yer alan habere göre, şirket, yapay zeka (AI) bölümünün başkanı Luke Dicken'ı ve ona bağlı olarak çalışan belirsiz sayıdaki personeli işten çıkarmış gibi görünüyor.

LINKEDIN ÜZERİNDEN DUYURDU

İşten çıkarma haberini, bir LinkedIn gönderisiyle bizzat Luke Dicken duyurdu. Dicken ayrıca, gönderisinde "oyunlar için prosedürel içerik" ve "makine öğrenimi" gibi konularda deneyimli olan personeline yeni iş fırsatları bulmak için yardım çağrısında da bulundu. Dicken dışında tam olarak kaç kişinin bu durumdan etkilendiği ise belirsizliğini koruyor.

Take-Two yetkilileri ise yapay zeka bölümündeki bu işten çıkarmaları doğrulamaları istendiğinde konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

TAKE-TWO YAPAY ZEKAYA KARŞI DEĞİL

Bazı diğer büyük oyun yayıncıları gibi Take-Two da verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için üretken yapay zeka araçlarını aktif olarak benimsemişti. Hatta Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, yapay zekanın istihdam üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öne sürmüştü. Zelnick, üretken yapay zekanın istihdamı azaltmayıp tam aksine artıracağını, çünkü "teknolojinin her zaman üretkenliği artırdığını, bunun da GSYİH'yi ve dolayısıyla istihdamı artırdığını" belirtmişti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Take-Two da diğer büyük oyun şirketleri gibi işten çıkarmalar yapıyor. Ancak bu son işten çıkarmanın zamanlaması ilginç bulunuyor. Çünkü bu ayrılık, şirket Grand Theft Auto VI'nın piyasaya sürülmesine doğru hızla ilerlerken gerçekleşti.

Kısacası, beklentilerin çok yüksek olduğu bu devam oyununun öncesinde böyle bir adımın atılması dikkat çekmiş durumda.

