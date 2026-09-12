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Gülek Tüneli’nde seyir halindeki tır alev alev yandı! İnceleme başlatıldı

Adana-Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan Gülek Tüneli’nde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülek Tüneli’nde seyir halindeki tır alev alev yandı! İnceleme başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Pozantı istikametine seyreden tır, Gülek Tüneli’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tünel içerisinde ulaşım kısa süreliğine aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gülek Tüneli’nde seyir halindeki tır alev alev yandı! İnceleme başlatıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tır
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