Gülistan Doku'nun çalıştığı kafede çirkin olay! Arkadaşı o müşterileri anlattı

Gülistan Doku'nun yurt ve mesai arkadaşı M.T., 'taciz' iddiasında bulundu. M.T. ayrıca Doku'nun ölümüyle ilgili tartışılan ihtimal hakkında çok net konuştu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Gülistan Doku soruşturması 6 yıl sonra cinayet soruşturmasına dönerken çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

  • Tuncay Sonel

GÜLİSTAN DOKU'NUN ARKADAŞI KONUŞTU

Son olarak Gülistan Doku'nun arkadaşının ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Kendisinin hem KYK yurdundan hem de aynı kafede çalıştığı arkadaşı M.T, Doku'nun intihar etmiş olabileceği ihtimaline kesinlikle inanmadığını belirtti.

İNTİHAR İDDİASINI REDDETTİ

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre; M.T., ifadesinde "Gülistan’ın intihar etmediğinden eminim. Gülistan aramızda intiharı en düşünmeyecek kişiydi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen biridir. İntihar etmesi mümkün değildir" diyerek intihar iddiasını reddetti.

KAFEDE 'TACİZ' İDDİASI

Doku’yla çalıştıkları kafeye sürekli “üst düzey” isimlerin geldiğini söyleyen M.T., kendilerini bakışlarla adeta taciz ettiğini ifade etti. Söz konusu müşterilerin tavırlarından rahatsız olduklarını belirten M.T. "Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" diye konuştu.

"SON GÜNLERDE DALGIN VE SOLGUNDU"

Öte yandan Doku’nun son günlerdeki ruh hali sorulan M.T., “Özellikle son dönemlerde oldukça dalgın ve solgun bir hali vardı. Bir şeye moralinin bozuk olduğu belliydi. Ama defalarca sormama rağmen ne olduğunu anlatmadı” dedi.

