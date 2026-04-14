Gülistan Doku'nun hesaplarındaki verilerin silindiği ortaya çıktı: "Sana ne yaptılarsa kabul ederim"

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da bulunduğu öğrenildi.

SİM KART GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI: SORUŞTURMA MAKAMLARINA TESLİM EDİLMEDİ

Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla ortaya çıkan yeni detaylar, soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttu. Başsavcılık talimatıyla incelenen dijital veriler, sadece silinen mesajları değil, olayın arka planında organize bir yapı olabileceğine işaret eden çarpıcı ifadeleri gün yüzüne çıkardı.

Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler... Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

INSTAGRAM VE WHATSAPP VERİLERİ SİLİNDİ

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Bu gelişme, Gülistan’ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale “iz kaybettirme” amacı taşıyor.

"SANA NE YAPTILARSA KABUL EDEDERİM"

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlardaki ifadeler gündem oldu. İncelemelerde, şüpheli Zaynal Abakarov’un mesajlarında sürekli tekrar eden “Onlar” vurgusu dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinde geçen; “Seni onların elinden kurtarırım”, “Rus konsolosluğa git, seni korurlar”, “Devlete bildirmezler, korkma” gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

Abakarov’un “Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.

Uzmanlara isimlere göre bu mesajlar sıradan bir iletişim değil. “Devlete bildirmezler” ve “korurlar” gibi ifadeler, Gülistan’ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korkmakta olduğunu gösteriyor. Bilirkişi değerlendirmesinde de bu içeriklerin şüpheli şahsın olayın arka planına dair bilgi sahibi olabileceğine işaret ettiği açıkça vurgulandı.