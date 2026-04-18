Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü anlattı... İtiraf videosu: "Kafasına sıktım" demiş

Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler, soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.



İTİRAF VİDEOSU GELDİ

Kırmızı bülten talebinde bulunulan firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti”

TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli’de yürütülen soruşturmada dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönemde valinin yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun adliyedeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Son tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e çıktı.

Kaynak: DHA