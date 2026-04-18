HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü anlattı... İtiraf videosu: "Kafasına sıktım" demiş

Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren itiraf videosu kan dondurdu. Firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, Doku’nun dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler, soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
İTİRAF VİDEOSU GELDİ

Kırmızı bülten talebinde bulunulan firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti”

TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli’de yürütülen soruşturmada dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönemde valinin yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun adliyedeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Son tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.