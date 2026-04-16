Gülistan Doku'nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış

MYNET ÖZEL | Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER OLAY OLDU

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun yeniden raftan indirdiği soruşturma dosyası kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve ABD'ye kaçtığı belirtilen Umut Altaş'ın olması dikkat çekti.

Herkes, "Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. 4 Ocak 2020 tarihinde şehirdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerdeki detaylar gündem oldu.

304 SAATLİK GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İZLENMİŞ

304 saat 34 dakikalık kamera görüntüleri ayrıntılı olarak incelenirken, Doku'nun ve şüphelilerin hareketleri anbean ayrıntılı olarak izlenerek kayıt altına alınmış ve dosyaya konulmuş.

4 Ocak günü saat 16.19'dan itibaren Gülistan Doku'nun kameralara yansıyan görüntüleri dosyada yer alırken; çalıştığı Hanımeli cafeye gittiği görüldü.

İlerleyen saatlerde ise aynı akşam Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve şu anda ABD'de firari olan Umut Altaş'ın söz konusu kafeye geldiği anlar bulunuyor.

Sonrasında ise Gülistan Doku'nun ve şüphelilerin adım adım hareketleri MOBESE kameralarına yansıyor.

160 VALİLİK ÖNÜ İsimli Mobese kamerası 05.01.2020 tarihinde saat 11.11.23 de kayıp şahıs Gülistan DOKU şüpheli şahıs Zeinal Abakarov isimli şahsın kafe önünde ayakta olarak konuşmaya başladıkları an.

301 karayolları SBT.I isimli mobese kamerası 05.01.2020 tarihinde saat:13:09:50 de aracın Valilik Konutuna girişi.

Kaydedilen son görüntü ise dikkat çekiyor. Söz konusu görüntü Sarı Saltuk Viyadüğü'nde bir araç içi kamerasına yansıyor. Görüntüdeki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu değerlendiriliyor.