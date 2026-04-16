Gülistan Doku'nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Doku'nun kaybolmadan bir gün önce adım adım neler yaptığı MOBESE kameralarına yansırken, gözaltındaki şüphelilerin de aynı gece aynı mekana geldikleri ortaya çıktı.

Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL | Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER OLAY OLDU

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun yeniden raftan indirdiği soruşturma dosyası kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve ABD'ye kaçtığı belirtilen Umut Altaş'ın olması dikkat çekti.

Herkes, "Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. 4 Ocak 2020 tarihinde şehirdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerdeki detaylar gündem oldu.

304 SAATLİK GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İZLENMİŞ

304 saat 34 dakikalık kamera görüntüleri ayrıntılı olarak incelenirken, Doku'nun ve şüphelilerin hareketleri anbean ayrıntılı olarak izlenerek kayıt altına alınmış ve dosyaya konulmuş.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 1

4 Ocak günü saat 16.19'dan itibaren Gülistan Doku'nun kameralara yansıyan görüntüleri dosyada yer alırken; çalıştığı Hanımeli cafeye gittiği görüldü.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 2

İlerleyen saatlerde ise aynı akşam Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve şu anda ABD'de firari olan Umut Altaş'ın söz konusu kafeye geldiği anlar bulunuyor.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 3

Sonrasında ise Gülistan Doku'nun ve şüphelilerin adım adım hareketleri MOBESE kameralarına yansıyor.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 4

160 VALİLİK ÖNÜ İsimli Mobese kamerası 05.01.2020 tarihinde saat 11.11.23 de kayıp şahıs Gülistan DOKU şüpheli şahıs Zeinal Abakarov isimli şahsın kafe önünde ayakta olarak konuşmaya başladıkları an.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 5

301 karayolları SBT.I isimli mobese kamerası 05.01.2020 tarihinde saat:13:09:50 de aracın Valilik Konutuna girişi.

İlginizi Çekebilir

Gençlik merkezinde Vali'ye tahsis edilmiş odada neler yaşandı?

Gençlik merkezinde Vali'ye tahsis edilmiş odada neler yaşandı?

 Cinayet ihbarı Amerika’dan geldi, gösterdiği mezar boş çıktı

Cinayet ihbarı Amerika’dan geldi, gösterdiği mezar boş çıktı

 Gülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktı

Kaydedilen son görüntü ise dikkat çekiyor. Söz konusu görüntü Sarı Saltuk Viyadüğü'nde bir araç içi kamerasına yansıyor. Görüntüdeki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu değerlendiriliyor.

Gülistan Doku nun son gecesi! Attığı adım kameraya yansımış, gözaltındakiler de oradaymış 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple fiyatları 'donduracak' ancak bunun ufak bir bedeli olacakApple fiyatları 'donduracak' ancak bunun ufak bir bedeli olacak
Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

