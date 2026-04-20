Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Tek bir cümle yer alıyor

Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak soruşturmada isimsiz bir not ortaya çıktı. Notta "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Recep Demircan

Yıllar sonra tekrardan açılan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan not ortaya çıktı.

İSİMSİZ NOT ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in il merkezinde bulunan evine 26 Ocak 2022 tarihinde akşam 17:00 sularında bir not bırakıldı. Baro Başkanı Çetin, notu dönemin savcılarına iletti ancak bir gelişme olmadı. O not, şimdi yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

"VALİNİN OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI"

Sabah'tan Ercan Topaç'ın haberine göre kapıya bırakılan notta "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

20 Nisan 2026
