NVIDIA RTX Spark'lı cihazların fiyatları dudak uçuklatabilir!

NVIDIA geçtiğimiz günlerde, ARM tabanlı yeni RTX Spark işlemcisini resmen görücüye çıkardı. TSMC'nin 3 nm süreç teknolojisinden yararlanan yeni RTX Spark (N1x sürümü) platformu:

20 çekirdekli Grace CPU

6.144 CUDA çekirdeğine sahip ve 1 PFLOP FP4 yapay zekâ performansına kadar ulaşan Blackwell RTX 5070 GPU

128 GB'a kadar LPDDR5X tabanlı birleşik bellek

CPU ile GPU arasında yaklaşık 600 GB/s NVLink-C2C bant genişliği

CUDA, TensorRT, DLSS, Reflex, G-SYNC ve RTX ışın izleme dahil tüm NVIDIA yazılım yığını desteği gibi özelliklere sahip.

N1X'TE DAHA FAZLA ÇEKİRDEK VAR

N1x sürümündeki 20 çekirdekli Grace CPU ise 10 adet ARM Cortex-X925 çekirdeği ve 10 adet ARM Cortex-A725 çekirdeğinden oluşuyor. N1 sürümü ise 8 adet ARM Cortex-X925 ve 4 adet ARM Cortex-A725 çekirdeğinden meydana gelen 12 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Bu sürümde ayrıca bir GeForce RTX 5050 GPU ve 64 GB'a kadar birleşik bellek bulunuyor.

Ancak N1x sürümünün yüksek çekirdek sayısı, beraberinde yüksek bir fiyatı da getirebilir.

MORGAN STANLEY'DEN FİYAT TAHMİNİ

Wccftech'te yer alan habere göre, Morgan Stanley analistlerinin hesaplaması, NVIDIA'nın RTX Spark yongasının N1x sürümünü taşıyan PC'lerin fiyatının 2.899 doların altında olmayabileceği; N1 sürümünü taşıyan PC'lerin ise 1.799 dolar veya üzeri bir fiyat etiketine sahip olabileceği yönünde.