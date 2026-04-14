HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar! Görüntüler ortaya çıktı

Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra büyük hareketlilik yaşanıyor. Gözaltına alınan yeni isimlerin görüntüsü ortaya çıktı.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku dosyası sil baştan: 700 saatlik görüntü; kayıp vakasından cinayet şüphesine! Gülistan Doku dosyası sil baştan: 700 saatlik görüntü; kayıp vakasından cinayet şüphesine!

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE DÜĞMEYE BASILDI

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DA ARALARINDA

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E., S.G., S.Ö., C.A.,N.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Gözaltı sürecinden fotoğraflar da geldi:

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suç örgütlerine operasyon! Kurye kılığında girip iş insanını silahla alıkoydularSuç örgütlerine operasyon! Kurye kılığında girip iş insanını silahla alıkoydular
Sıradaki dosya Rabia Naz Vatan olur mu? Sıradaki dosya Rabia Naz Vatan olur mu?

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.