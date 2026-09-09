HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 387 kilo skunk ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içerisinde toplam 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 387 kilo skunk ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, karavan tipi bir aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içerisinde toplam 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Edirne İpsala Gümrük Kapısı’na ülkeye giriş yapmak üzere gelen karavan tipi araç şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "BETA" ve "AXEL" de aramaya dahil edildi. Dedektör köpeklerin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan detaylı aramada, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet tespit edildi. Poşetlerde toplam 387 kilo 348 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da bekçilerin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktıBolu’da bekçilerin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktı
Kızını kurtarmak için alevlerin arasına girdi, kendisi de yandıKızını kurtarmak için alevlerin arasına girdi, kendisi de yandı

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.