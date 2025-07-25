Gümüşhane’de keneyle mücadele için 400 keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kelkit Kanatlı Üretim İstasyon Tesisi'nde üretilen keklikler, kene ile doğal mücadelede kullanılmak üzere Kelkit ilçesi Çimenli köyünde yaban hayatına kazandırıldı. 2018 yılında 40 dekarlık alanda kurulan ve bir şef ile altı personelin görev yaptığı üretim istasyonu, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tek kanatlı üretim merkezi olarak yılda 10 bin adet kınalı keklik yetiştirme kapasitesine sahip.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un da katıldığı programda, doğaya salınan 400 kekliğin ekosistemde zararlı böcek ve kene popülasyonunu azaltmada önemli rol oynayacağı belirtildi. Yetkililer, bu uygulamanın hem doğayı korumak hem de halk sağlığını desteklemek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

"KEKLİKLER KENELERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde üretilen kekliklerin kene ile mücadelede etkili olduğunu ifade eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Hepimizin bildiği gibi doğada insan sağlığına zararlı böcekler ve özellikle keneler var. Son yıllarda vatandaşlarımız sağlığı için büyük tehlike oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını yayan kene türü mevcut. Bizim bu istasyonlarda ürettiğimiz keklik ve sülünler doğadaki bu zararlı böceklerin ortadan kaldırılması, doğal dengenin korunması ve doğanın eski güzelliğine kavuşması için son derece önemli unsurlar. Şu an burada 100 adet, diğer bölgelerde de 300 olmak üzere toplamda 400 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Bundan sonraki yıllarda da bu salımlar devam edecek" dedi.

Öte yandan yine Kelkit ilçesinde bulunan Balahor Deresi’ne 10 bin adet kırmızı benekli alabalık salındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır