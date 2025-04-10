Gümüşhane'de köylerine köpek barınağı yapılacağını duyan vatandaşlar ayaklandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde vatandaşlar kendilerine haber verilmeden inşasına başlanan bin hayvan kapasiteli köpek barınağı projesine tepki gösterdi.

Kelkit ilçesi Özen köyünde Gümüşhane Valiliği tarafından verilen karar doğrultusunda yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine yapılacak olan bin köpek kapasiteli ve 6 bölümden oluşan hayvan barınağı projesi Özen köyü sakinlerini mağdur etti. Köylüler barınağın yapılacağı bölgenin kendilerine sorulmadığı ve çalışmaların da bilgileri dışında başlatıldığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi. Söz konusu alanın köylerine yakın bir noktada hem hayvancılığın yapıldığı hem de piknik alanlarına çok yakın olduğunu ifade eden köylüler barınağın başka yere yapılması için talepte bulundu.

Hayvancılık ve piknik alanları dışında tarım alanlarına da yakın olan bölgede yapılacak barınağın hem çevreyi pisleteceğini hem de bölgeyi kullanılamayacak hale getirerek başıboş köpek sorununu arttıracağını savunan Özen köyü sakinleri projenin köylerine yapılmaması için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti. Barınağın yapılacağı alana yakın bir noktada bulunan ‘kral mezarları' nedeniyle SİT alanı olarak da koruma altında bulunan arazide av yasağı da bulunuyor.

"BİZ BURAYA KÖPEKLERİN KORKUSUNDAN DAHA GELEMEYİZ"

Özen köyüne yakın bölgede bulunan alanda hem hayvancılık hem de tarım yaptıklarını aktaran Yıldız Kılıç, "Bizim haberimiz olmadan bu barınağı buraya yapmaya başladılar. Biz bunun yapılmasına razı değiliz. Biz burada hayvancılık yapıyoruz ve hayvanlarımızı hep bu bölgede otlatıyoruz. Sularımız burada, çeşmelerimiz burada, yaylamızın yolu burası. Biz burada kuşburnu topluyoruz her şeyimizi burada yapıyoruz, yapılmasını istemiyoruz. Biz buraya bu köpeklerin korkusundan daha gelemeyiz ki. İlerleyen zamanda burada köpekler ölecek, başıboş köpekler çoğalacak biz buraya pikniğe geliyoruz çoluğumuz çocuğumuza zarar verecek. Başka yere yapsınlar, biz bunu istemiyoruz" dedi.

"ARPA, BUĞDAY İÇİNDE KÖPEKLERİN PİSLİKLERİYLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ"

Köylerinde hayvanlarını otlatacak arazi bulmakta da sorun yaşadıklarını ve bu projenin kendilerini iyice zora soktuğunu açıklayan İbrahim Yıldırım, "Bizim köyümüzden başka bir yerde yapsınlar biz karşı değiliz. Yapılmasına hiçbir zaman karşı değiliz ama gitsin başka boş yerlerde yapsınlar. Hayvanların ulaşmadığı yere yapsınlar biz burada hayvancılık yapıyoruz, süt üretiyoruz. Hayvanlarımızın otlayacağı alan yok. Biz hayvanlarımızı buralarda ne yapalım. Gitsin başka yerde yapsınlar, biz bütün yetkililere sayın Cumhurbaşkanımıza bile sesimizin ulaşmasını istiyorum. Gümüşhane'de birçok yer var oraya değil de buraya yapıyorlar. Burada doğaya yaban keçileri bıraktılar biz onları koruyoruz şimdi nasıl koruyacağız onları. Keklik üretim tesisi var burada, bunların içerisinde barınak olur mu? Biz hayvancılığı bırakacağız burada köpeklere bakacağız. Burada tarım arazisi de var biz buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz buğday içerisinde köpeklerin kıllarıyla mı uğraşacağız" diye konuştu.

"BİZ BURAYI ORMAN YAPILSIN DİYE VERDİK, KÖPEK BARINAĞI YAPACAKLAR"

Mehmet Batuhan Yıldırım ise "Bu arazi daha önceki yıllarda orman statüsü olarak değiştirildi. Biz burayı orman olarak verirken buralar ağaçlandırılsın diye verdik. 'Köyümüzün karşısı güzel görünsün, doğal bir güzellik olsun' diye verdik. Fakat 2-3 sene önce çam ağaçları diktiler ama şu anda sessiz ve sakin bir şekilde bizim yeni haberimiz oldu ki burayı düzlemişler ormanı sökmüşler ve köpek barınağı yapacaklarmış. Tepkimiz yanlış anlaşılmasın, biz hayvanlara, köpeklere karşı değiliz. Onların da barındırılmasını istiyoruz fakat seçilen yer köylüye sorulmadan, memnuniyet veya çevreye yönelik bir yoklama yapılmadan geldiler, başladılar. Bizim sonradan haberimiz oldu. Daha önce Kelkit'in birkaç köyünü mahalle yaparken referandum yaptılar, burası için de yapsınlar. Eğer yüzde 51 çıkarsa gelsin yapsınlar. Buradaki bütün köylüler buna karşı. Burası bizim büyük ve küçükbaş hayvanlarımızın yayılım alanıydı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların talepleri doğrultusunda İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşların hassasiyetlerini dinleyen ekipler barınak yapımı için alternatif noktaların tespiti için çalışma başlattı.

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