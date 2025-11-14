Gümüşhane’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan 2200 rakımlı Kadırga Yaylası’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Yaylanın beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bölgede bulunan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle ulaşımda yer yer zorluklar yaşandığını ifade ederken, yüksek kesimlerde kar yağışının süreceği öğrenildi.

Kadırga Yaylası’nda esnaflık yapan Galip Gülbahar, "14 Kasım 2025 tarihinde Kadırga Yaylamız karlar altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet’in askerleriyle namaz kıldığı açık camimiz de kar altında. Yollar kardan kapanana kadar yaylamızdayız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır