Günde 20 ilaç kullanan adamın bağırsağı delindi: “Ölmek üzereydim"

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Hadi Aytar, farklı hastalıkları nedeniyle uzun süredir günde 20’ye yakın ilaç kullanıyordu. Ancak 3 Ağustos gecesi aniden başlayan şiddetli karın ağrısı, Aytar’ı ölümün eşiğine getirdi. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında delinme tespit edilen Aytar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen acil ameliyatla hayata tutundu.

Yapılan tetkiklerin ardından kalın bağırsağında delik tespit edilen Aytar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

"ÇOK ACI HİSSETTİM"

Farklı ek hastalıkları nedeniyle sıklıkla ilaç kullandığını ifade eden Aytar, "O gece saat 02.00 gibi evde aniden karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Yerimde duramayacak gibiydim. Doktor bey incelemeler yaptı. Bağırsağımda delik olduğunu tespit edip, beni acil ameliyata aldı" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR HAYATA DÖNEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNEMEDİM"

Daha önce herhangi bir ameliyat geçirmediğini ancak ek hastalıklarının olduğunu belirten Aytar, şöyle devam etti: "Günde 20 ilaç kullanıyordum. Onlar da bağırsaklarımı delmiş. Hepsi ağır, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi tesiri olan ilaçlar. Korktum. Çünkü ölmek üzereydim. İyileşeceğimi ve tekrar hayata dönebileceğimi düşünemedim. O an ne çocuklarım ne başkası aklıma gelmedi. Kendi canımla uğraşıyordum. Çok şükür atlattım. Ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntım kalmadı. Sağlığıma daha önem vermek, dikkatli olmak zorundayım, başka çaresi yok."

"PİSLİKLE ZEHİRLENME OLABİLİRDİ"

Hadi Aytar'ın 40 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuk, 1 torun sahibi Sıdıka Aytar (60) ise "Buraya gelince karaciğer, dalak, ince bağırsakta pıhtı atması olduğunu öğrendik. Eşim 'Beni en yakın hastaneye götürün, ben ölüyorum' dedi. Önce acildeydik. Doktorumuzla burada tanıştık. Hadi'ye hayat için bir şans daha verildi. Çünkü bağırsaklardan gelen pislikle zehirlenme olabilirdi. Kalp hastasıydı, aort damarında büyüme var onun için ilaç kullanıyordu. Tansiyon, şeker ve troid hastalıkları yüzünden ilaçları var. Bunların yanı sıra romatizma hastası. İlaçları yarımşar saat arayla her birini yazarak veriyorum. Listemiz var, listeden takip ediyorum" dedi.

"KARIN İÇİNİ YIKAYIP TEMİZLEDİK"

Ölümcül olabilen bu durumun, Türkiye'de ender yapılan kapalı yöntem ameliyat sayesinde önlendiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov ise "Hadi Bey çok fazla ek hastalıkları olan bir hastamız. Aort anevrizmasından tutun romatolojik still, tansiyon, şeker gibi çok sayıda hastalığı var. Bu nedenle bağışıklığı etkileyen ilaçlar ile aynı anda kan sulandırıcı kullanan bir hastamız. Çekilen tomografiler ve muayene bulgularında kalın bağırsakta delinme olduğu anlaşılıp acilen ameliyata alındı. Kapalı ameliyat ile beraber bağırsağı diktik, karın içini yıkayıp temizledik. Başarılı bir ameliyat oldu. Büyük abdestin ve bakteri nedeniyle karın içinin iltihaplı olduğu durumlarda açık ameliyat tercih edilir. Biz kapalı şekilde bu ameliyatı yaparak daha sonra da hastanın daha az ağrı ile hızlı şekilde normal hayata dönmesini sağladık" dedi.

