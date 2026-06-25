Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana!

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

EL SIKIŞTILAR

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP'deki iki taraf arasında gerilimin devam ettiği dönemde ekranlara yansıyan görüntülerde, Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı da görüldü.

İşte gündem yaratacak o anlar:

1951'de Balıkesir'de doğan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun olduktan sonra harita mühendisi olarak görev yaptı.