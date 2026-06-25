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Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana!

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Mehmet Hazar Gönüllü

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, "mutlak butlan" kararının ardından ilk kez yan yana geldi. Cenaze töreninde dikkat çeken anlar kameraya yansıdı.

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

EL SIKIŞTILAR

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP'deki iki taraf arasında gerilimin devam ettiği dönemde ekranlara yansıyan görüntülerde, Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı da görüldü.

İşte gündem yaratacak o anlar:

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 1

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 2

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 3

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 4

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 5

Gündeme damga vuran kare: Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! 6

1951'de Balıkesir'de doğan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun olduktan sonra harita mühendisi olarak görev yaptı.

  1. Dönem'de CHP'den Balıkesir Milletvekili olarak Parlamento'ya giren Sür, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Özgür Özel senin de ne tarafa eğildiğin belli değil. Partiye umut bağlayan Milyonlarca kişiyi hüsrana uğratan kişi ile sen nasıl el sıkışırsın. O zaman sende biz CHP lileri temsil etmiyorsun. Sen nasıl haksız kararlar alan İl binalarını kavga dövüş alanla el sıkışırsın. Sende CHP DEN DEĞİLSİN. SENDENDE CHP NİN ARINMASI LAZIM.
sanki memleket için çok önemli iki kişi, sıkıldık artık vizyonsuz siyasetçilerin gündeminden.
Kılıçdaroğlu'nu adam yerine koyup elini bile sıkmaması lazım aslında.
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