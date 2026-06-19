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Gündüzleri inşaatta usta, akşamları 'sahte doktor' ve kaportacı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtarak ruhsatsız şekilde sağlık hizmeti verdiği öne sürülen M. Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Gündüzleri inşaatta usta, akşamları 'sahte doktor' ve kaportacı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan M. Y., gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi.

Gündüzleri inşaatta usta, akşamları sahte doktor ve kaportacı! 1

GÜNDÜZLERİ İNŞAATLARDA KALIP USTASI, BOŞ ZAMANLARINDA SAHTE DOKTOR!

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, M. Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Gündüzleri inşaatta usta, akşamları sahte doktor ve kaportacı! 2

M. Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gündüzleri inşaatta usta, akşamları sahte doktor ve kaportacı! 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Kaportacı Şanlıurfa usta
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