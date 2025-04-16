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Güneş açtı ancak tehlike geçmedi! Uyarılar peş peşe geldi: Sis, pus, don, çığ...

Güneş yüzünü göstermeye başladı sıcaklıklar bir anda arttı. Termometrelerin gösterdiği sıcaklık artarken bir yandan da uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İşte hava durumuna dair detaylar...

Güneş açtı ancak tehlike geçmedi! Uyarılar peş peşe geldi: Sis, pus, don, çığ...
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor.

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GECE SAATLERİNDE BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

UYARILAR

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ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Çığ bahar pusu sis
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