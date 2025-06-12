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Güneş’in güney kutbu ilk kez görüntülendi! İşte o anlar

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Enes Çırtlık

Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, Güneş'in güney kutbunun ilk görüntülerini yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), elde ettiği o görüntüleri yayınladı. Görüntüler, Güneş araştırmalarında çığır açan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Solar Orbiter, çığır açan görevinde Güneş'in kutuplarına ilk bakışı sundu. Robotik Solar Orbiter uzay aracı tarafından çekilen bu görüntüler, Güneş araştırmalarında çığır açan bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, ESA’nın çarşamba günü yayımladığı görüntüler, Solar Orbiter’ın üzerindeki üç farklı cihaz yardımıyla Mart ayında, yaklaşık 64 milyon kilometre uzaklıktan elde edildi. Üstelik bu görüntüler, Güneş'in maksimum aktivite döneminde çekildi.

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Güneş’in kuzey kutbuna ait veriler ise hâlâ uzay aracından Dünya’ya aktarılmaya devam ediyor.

Solar Orbiter, ESA’nın ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile birlikte geliştirdiği bir proje. Uzay aracı, 2020 yılında Florida’dan fırlatılmıştı.

VENÜS’ÜN YERÇEKİMİ DESTEĞİ İLE YÖRÜNGESİNİ EĞDİ

Bugüne dek Güneş hep ekvator düzleminden, yani Dünya’nın ve diğer gezegenlerin bulunduğu ekliptik düzlemden gözlemleniyordu.

Ancak şubat ayında Solar Orbiter, Venüs’ün yerçekimi desteği ile yörüngesini eğerek Güneş’e 17 derece aşağıdan bakma imkânı elde etti. Gelecek yıllarda yapılacak yeni Venüs manevralarıyla bu açı 30 derecenin üzerine çıkarılacak. Böylece kutup bölgelerine yönelik çok daha net gözlemler yapılabilecek.

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Solar Orbiter’ın kutupları incelemekten sorumlu bilim ekibinin başındaki Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü’nden Güneş fizikçisi Prof. Sami Solanki, "Bu sadece ilk kısa bir bakıştı. Asıl önemli veriler daha gelecek," dedi.

Prof. Solanki, "Uzay aracı önce güney kutbunu, ardından kuzey kutbunu gözlemledi. Kuzeye ait veriler önümüzdeki haftalarda veya aylarda ulaşacak," diye konuştu.

"MUHTEMELEN DAHA ÖNCE BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ GÖRECEĞİZ"

Solar Orbiter, Güneş’in manyetik alanı, aktivite döngüsü ve güneş rüzgarı gibi pek çok fenomen hakkında veri topluyor.

Güneş fizikçisi Hamish Reid ise, "Tam olarak neyle karşılaşacağımızdan emin değiliz. Muhtemelen daha önce bilmediğimiz şeyleri göreceğiz," dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş ESA Avrupa Uzay Ajansı
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