HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Arjantin ve Şili'de hissedildi, tsunami alarmı

Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Drake Geçidi olduğu belirtilen deprem Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Arjantin ve Şili'de hissedildi, tsunami alarmı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

Güney Amerika da 7.5 büyüklüğünde deprem! Arjantin ve Şili de hissedildi, tsunami alarmı 1

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1 ölü, 2 yaralıDüğünde maganda kurşunu can aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas’ta ana hat su borusu patladıSivas’ta ana hat su borusu patladı

Anahtar Kelimeler:
deprem Arjantin Şili tsunami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Güney Amerika 7.5 ile sallandı, tsunami alarmı verildi

Güney Amerika 7.5 ile sallandı, tsunami alarmı verildi

Acil durum ilan etmişti! Trump: "Gece ordu ile birlikte sokaklarda devriyeye çıkacağım"

Acil durum ilan etmişti! Trump: "Gece ordu ile birlikte sokaklarda devriyeye çıkacağım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.