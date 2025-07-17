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Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 2 kişi öldü

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 2 kişi öldü

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 2 kişi öldü

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1000 kişi tahliye edildi.

Başkent Seul'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgede yağışlar nedeniyle 302 hasar kayıtlara geçti.

Vatandaşları toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durmaya çağıran yetkililer, ilerleyen günlerde sağanakların artacağı uyarısında bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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