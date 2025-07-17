Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 2 kişi öldü

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1000 kişi tahliye edildi.
Başkent Seul'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bölgede yağışlar nedeniyle 302 hasar kayıtlara geçti.
Vatandaşları toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durmaya çağıran yetkililer, ilerleyen günlerde sağanakların artacağı uyarısında bulundu.
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