Güney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Kamboçya'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getirecek

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle Kamboçya'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getireceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kamboçya'nın bazı bölgeleri için 4 ölçekli seyahat uyarı sistemindeki en yüksek seviye olan 4. Seviye seyahat yasağı getirileceğini açıkladı.

Yasağın Kamboçya'nın Kampot Eyaletindeki Bokor Dağı bölgesi ile Bavet ve Poipet şehirlerini kapsadığını belirten Bakanlık, uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağını aktardı.

Yasağa rağmen bölgeye seyahat eden veya bölgede kalanların pasaport kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler kapsamında cezalandırılabileceği uyarısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca, Kamboçya'nın Sihanoukville Eyaletindeki Güney Korelilerin, "suç gruplarının yoğun olduğu bölgeyi" terk etmeleri için seyahat uyarısını artırmayı planladığını kaydetti.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak ise yetkililerin dolandırıcılık ve çevrim içi kumar gibi suçların önlenmesi konusunda Güney Kore hükümetiyle birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Sözcü ayrıca, siber dolandırıcılık suçlularına yönelik son baskının ardından en az 80 Güney Korelinin kurtarıldığını ve polis koruması altına alındığını belirtti.

Kamboçya İçişleri Bakanı Sar Sokha ay başında yaptığı açıklamada, son 2 yıl içinde çevrim içi suçlara karışan en az 15 bin yabancının Kamboçya'dan sınır dışı edildiğini bildirmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Koreli öğrencinin Kamboçya'da işkenceyle öldürülmesine ilişkin Seul Büyükelçisi Khuon Phon Rattanak'ı Bakanlığa çağırarak endişesini iletmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını ve Kamboçya’daki Güney Korelilerin güvenliğinin teminine yönelik aktif adımların atılmasını istemişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kamboçya
