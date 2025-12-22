HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Güneye uçan pelikan sürüsü şaşırttı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde güneye uçarken görüntülenen pelikan sürüsü şaşırttı.

Güneye uçan pelikan sürüsü şaşırttı

Bolvadin kırsalında dron ile görüntü çeken gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya, bir göçmen kuş sürüsü fark etti.
Kuşların pelikan olduğunu fark eden Çetinkaya o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde bir süre gökyüzünde süzülen pelikanlar daha sonra gözden kayboldu.
Görüntüleri "Uçar Gezer" adlı sosyal medya hesabından paylaşan Çetinkaya, Eber Gölü yakınlarında bu mevsimde pelikan sürüsünün küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin doğaya etkisinin en belirgin örneği olduğunu belirterek, "Ya geç kaldılar ya da sürüden koparak bir süre dinlenip beslenip yollarına devam ettiler. Bu kadar kalıp şimdi uçuyorlarsa ciddi soğuklar da geliyor olabilir" ifadelerine yer verdi.
Pelikanlar eylül ayı gibi Avrupa ve Türkiye’den daha sıcak olan Afrika’ya başlattıkları göç yolculuğunu sonbahar bitiminde tamamlıyor.

Muhtemel Türkiye’de kışlayan kuşlar
Görüntüleri yorumlayan ve değerlendirmede bulunan ünlü doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Ak pelikanları kış aylarında görmenin zor olduğunu, bu görüntülenen pelikanların kışı Türkiye’de geçirecek olanlar olduğunu söyledi.
Tüydeş, "Ülkemizdeki Ak pelikanlar baharla birlikte görülmeye başlanıyor. Afrika kıtasından yola çıkan yaklaşık 50 bin Ak pelikan Romanya’daki Tuna deltasına gidiyorlar. Bu yolculukları sırasında yaklaşık kanat açıklığı 3 metreyi bulan 7-8 kilo ağırlığındaki bu kuşların geçişleri adeta bir görsel şölen havasında oluyor. Bu kuşların ülkemizde de üreme kayıtları mevcut. Kışın az görülseler de bazen Tepeli pelikanlarla birlikte Ak pelikanlarda kışlayabiliyor. bu dönemde alınan kayıtlarda muhtemel ülkemizde kışlayan bireylerdir. Onlarda baharda Afrika kıtasından yola çıkacak olan büyük Ak pelikan gruplarıyla beraber Romanya’daki Tuna deltasına gidip orada üreme yapıp sonbaharda yolculuklarını güneye doğru sürdürecekler" dedi.

Güneye uçan pelikan sürüsü şaşırttı 1

Güneye uçan pelikan sürüsü şaşırttı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selanik’te anlamlı anma: LMV bu kez “Bindirme İskelesi”nden denize çiçek bıraktıSelanik’te anlamlı anma: LMV bu kez “Bindirme İskelesi”nden denize çiçek bıraktı
Bilecik’te sis gün boyu etkisini sürdürdüBilecik’te sis gün boyu etkisini sürdürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pelikan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.