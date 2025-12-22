Güneye uçan pelikan sürüsü şaşırttı

Bolvadin kırsalında dron ile görüntü çeken gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya, bir göçmen kuş sürüsü fark etti.

Kuşların pelikan olduğunu fark eden Çetinkaya o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde bir süre gökyüzünde süzülen pelikanlar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüleri "Uçar Gezer" adlı sosyal medya hesabından paylaşan Çetinkaya, Eber Gölü yakınlarında bu mevsimde pelikan sürüsünün küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin doğaya etkisinin en belirgin örneği olduğunu belirterek, "Ya geç kaldılar ya da sürüden koparak bir süre dinlenip beslenip yollarına devam ettiler. Bu kadar kalıp şimdi uçuyorlarsa ciddi soğuklar da geliyor olabilir" ifadelerine yer verdi.

Pelikanlar eylül ayı gibi Avrupa ve Türkiye’den daha sıcak olan Afrika’ya başlattıkları göç yolculuğunu sonbahar bitiminde tamamlıyor.

Muhtemel Türkiye’de kışlayan kuşlar

Görüntüleri yorumlayan ve değerlendirmede bulunan ünlü doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Ak pelikanları kış aylarında görmenin zor olduğunu, bu görüntülenen pelikanların kışı Türkiye’de geçirecek olanlar olduğunu söyledi.

Tüydeş, "Ülkemizdeki Ak pelikanlar baharla birlikte görülmeye başlanıyor. Afrika kıtasından yola çıkan yaklaşık 50 bin Ak pelikan Romanya’daki Tuna deltasına gidiyorlar. Bu yolculukları sırasında yaklaşık kanat açıklığı 3 metreyi bulan 7-8 kilo ağırlığındaki bu kuşların geçişleri adeta bir görsel şölen havasında oluyor. Bu kuşların ülkemizde de üreme kayıtları mevcut. Kışın az görülseler de bazen Tepeli pelikanlarla birlikte Ak pelikanlarda kışlayabiliyor. bu dönemde alınan kayıtlarda muhtemel ülkemizde kışlayan bireylerdir. Onlarda baharda Afrika kıtasından yola çıkacak olan büyük Ak pelikan gruplarıyla beraber Romanya’daki Tuna deltasına gidip orada üreme yapıp sonbaharda yolculuklarını güneye doğru sürdürecekler" dedi.