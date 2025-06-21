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Güngören'de boş arazide 3 aylık bebek bulundu

Güngören'de boş araziye bırakılan 3 aylık erkek bebek, polis ekiplerince koruma altına alındı. Mareşal Çakmak Mahallesi Çiftçi Sokak'taki boş arazide battaniyeye sarılı bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Güngören'de boş arazide 3 aylık bebek bulundu

Bebek, sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Mahalle sakinlerinden Volkan Erşahin, buraya bebek bırakıldığının ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini, ekiplerin daha sonra bebeği alarak gittiğini söyledi.

"ÜŞÜYORDU, ÜZERİNİ ÖRTTÜLER"

Erşahin, bebeğin sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, bebeği buraya getiren kadını görenlerin, çocuğun altını değiştirdiğini düşündükleri için bir şey demediklerini kaydetti.

Volkan Erşahin, "3 aylık erkek çocuğu olduğunu söylediler. Kadınlar gelip bebeğe süt verdi ve doyurdu. Üşüyordu, üzerini örttüler." dedi.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Güngören bebek
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