Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran 'sürpriz' bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump sağlık durumuyla ilgili iddialar alıp başını gitmişti. Günlerdir kameralara görüntü vermeyen ve bir açıklama yapmayan ABD Başkanı Trump, sonunda ortaya çıktı ve ilk kareler tüm dünyaya servis edildi.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI! İLK KARE...

Dün akşam yayımlanan görüntülerde, Trump'ın "ABD" yazılı bir beyzbol şapkası taktığı ve yanında birkaç yetkiliyle birlikte araca binmek üzere olduğu görüldü.

Fotoğraf açıklamasında "Trump Ulusal Golf Kulübü'ne doğru yolda" ifadelerine yer verildi.

"TRUMP SÜRPRİZ BİR DUYURU YAPCAK"

Beyaz Saray, Trump'ın bugün 14.00'da (TSİ 21.00) Oval Ofis'te basın mensuplarına bir açıklama yapacağını duyurdu.

NTV'nin ABD temsilcisi gazeteci Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yine sürpriz bir duyuru yapacak" ifadelerine yer verdi.

Günlerdir kameralar önüne çıkmayan Trump'ın açıklaması merak konusu olurken; Trump bu süreçte, Virginia'daki golf kulübüne gidiş-dönüş sırasında başkanlık konvoyuna binerken ve konvoydan inerken yalnızca iki kez fotoğraflanmıştı.