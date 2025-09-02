HABER

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran 'sürpriz' bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, günler sonra ortaya çıktı. Bir süredir kameralar karşısına çıkmayan ve resmi herhangi bir programı olmayan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar ortaya atılmış hatta sosyal medyada "Trump öldü mü?" sorusu gündem olmuştu. Söz konusu iddialar sonrası dün akşam ABD Başkanı'nın olduğu görüntüler servis edilirken, Trump'ın bu akşam Beyaz Saray'da sürpriz bir açıklama yapacağı açıklandı.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump sağlık durumuyla ilgili iddialar alıp başını gitmişti. Günlerdir kameralara görüntü vermeyen ve bir açıklama yapmayan ABD Başkanı Trump, sonunda ortaya çıktı ve ilk kareler tüm dünyaya servis edildi.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI! İLK KARE...

Dün akşam yayımlanan görüntülerde, Trump'ın "ABD" yazılı bir beyzbol şapkası taktığı ve yanında birkaç yetkiliyle birlikte araca binmek üzere olduğu görüldü.

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray dan merak uyandıran sürpriz bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak" 1

Fotoğraf açıklamasında "Trump Ulusal Golf Kulübü'ne doğru yolda" ifadelerine yer verildi.

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray dan merak uyandıran sürpriz bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak" 2

"TRUMP SÜRPRİZ BİR DUYURU YAPCAK"

Beyaz Saray, Trump'ın bugün 14.00'da (TSİ 21.00) Oval Ofis'te basın mensuplarına bir açıklama yapacağını duyurdu.

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray dan merak uyandıran sürpriz bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak" 3

NTV'nin ABD temsilcisi gazeteci Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yine sürpriz bir duyuru yapacak" ifadelerine yer verdi.

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray dan merak uyandıran sürpriz bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak" 4

Günlerdir kameralar önüne çıkmayan Trump'ın açıklaması merak konusu olurken; Trump bu süreçte, Virginia'daki golf kulübüne gidiş-dönüş sırasında başkanlık konvoyuna binerken ve konvoydan inerken yalnızca iki kez fotoğraflanmıştı.

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray dan merak uyandıran sürpriz bir açıklama geldi: "Trump bir duyuru yapacak" 5

Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
