Günlerdir kıpırdamayan araçtan ceset çıktı! Dinlenme tesisinde şüpheli ölüm

Afyonkarahisar’da bir dinlenme tesisinde park halindeki aracın arka koltuğundan cansız beden çıkarıldı. Şahsın arabayı 5 gün önce park ettiği ve o günden beri ölü olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar, dinlenme tesisindeki sır ölümü konuşuyor. Şüpheli olay Sandıklı ilçesinde meydana geldi.

TESİSTEKİLER ARAÇTAN ŞÜPHELENDİ

11 Şubat Çarşamba gününden bu yana tesisin otoparkında bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi.

CAMLARI FİLMLİ ARAÇ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı.

ARKA KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat’tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

