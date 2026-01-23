HABER

Gupse Özay’ın hastalığı ülseratif kolit nedir? Uzmanlar açıkladı

Ünlü oyuncu Gupse Özay’ın ülseratif kolit tanısıyla zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini açıklaması, kronik bağırsak hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, hastalığın doğru tedaviyle kontrol altına alınabildiğini vurguluyor.

Gupse Özay’ın hastalığı ülseratif kolit nedir? Uzmanlar açıkladı
Sedef Karatay

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Gupse Özay’ın ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Kronik bir bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit, günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, hastalığın belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Gupse Özay’ın hastalığı ülseratif kolit nedir? Uzmanlar açıkladı 1

GÜNDE 20 KEZ TUVALETE ÇIKABİLİRSİNİZ

Ülseratif kolitin kalın bağırsağı tutan iltihabi bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, Kronik seyirlidir. Genetik yatkınlık, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, ani stresler ve çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar. Hastalık günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyebilir. Karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama, günde 15-20’ye varan tuvalete çıkma, ateş, kilo kaybı ve ciddi zayıflama görülebilir” dedi.

Gupse Özay’ın hastalığı ülseratif kolit nedir? Uzmanlar açıkladı 2

TANISI KOLAY, TEDAVİSİ MÜMKÜN

Ülseratif kolitin tanısının zor olmadığını vurgulayan Prof. Göral, “Tanısı çok kolaydır. Günümüzde çok etkili ilaçlarımız var. 20 yıl öncesine göre tedavide büyük ilerleme sağlandı. Tedavi ettiğimiz hastalarda yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Hastalığın üç farklı tutulum şekli var. Bağırsağın tamamını, yarısını ya da sadece giriş kısmını tutabilir. Ancak ilaç tedavileri çok başarılı olduğu için ameliyat artık son çaredir, neredeyse hiç gerek kalmamaktadır” diye konuştu.

STRES VE BESLENME UYARISI

Stresin hastalığı tetikleyen en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Göral, “Ani stres ve üzüntü hastalığı ortaya çıkarabilir. Ayrıca aktif dönemde süt tüketimini önermiyoruz. Acılı, baharatlı gıdalardan ve rastgele ağrı kesici kullanımından kaçınılmalı. Hastalık tedavi edilmediğinde uzun vadede riskler taşıyabiliyor. Tedavisi olan bir hastalık. Hastalar korkmasın, üzülmesin. Günümüzde Avrupa ve Amerika’da kullanılan tüm modern tedaviler ülkemizde mevcut” şeklinde konuştu.

Gupse Özay’ın hastalığı ülseratif kolit nedir? Uzmanlar açıkladı 3

