Gürcistan'da silahlı saldırı! Türk vatandaşı hayatını kaybetti, çarpıcı iddia: Paylaşımlar dikkat çekti

Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki turistik kenti Batum’da, silahlı saldırı sonucu bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Hakkı Tekin isimli bir kişi, arkadaşlarıyla bir restoranda oturduğu sırada, kasklı bir saldırgan tarafından hedef alındı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan restorana aniden girerek Tekin’e defalarca ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Hakkı Tekin olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı anı çevrede panik yaratırken, Gürcistan polisi çevrede güvenlik önlemleri aldı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASI

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre İlk belirlemelere göre saldırının, uyuşturucu ticaretine dair bir hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Gürcistan polisi, saldırganın kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Hakkı Tekin’in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekti. Paylaşımlarda, cinayetin planlı bir eylem olduğu ve daha önceki bazı uyuşturucu bağlantılarıyla ilişkilendirilebileceği iddiaları gündeme geldi.