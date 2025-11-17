HABER

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasına girdikten sonra düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili olarak incelemeler ise sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kabine toplantısın ardından yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ay sonra biter" dedi.

Recep Demircan

Azerbaycan'dan kalkan kargo uçağımız, kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü ortaya çıkmış ve 20 askerimiz şehit olmuştu.

NEDEN DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Olay sonrası uçağın neden düştüğü tartışma konusu olmuştu. Uçağın kara kutusu inceleme altına alınırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi.

"ÖN BULGULAR KUYRUK KOPMASI"

Sabah'ta yer alan habere göre kabine toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Güler, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ay sonra biter" dedi.

