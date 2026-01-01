Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin cihazdan geçen valizinden Gümrük Muhafaza memurları şüphelendi.

GEVREK KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine valiz açılarak arandı. Açılan valizdeki mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Mersin Valiliği ise 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da uyuşturucuyla kararlıkla mücadele edileceğini, milletin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmaların aralıksız devam edileceğini duyurdu.

