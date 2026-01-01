HABER

Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından 4,5 kilogram uyuşturucu çıktı. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin cihazdan geçen valizinden Gümrük Muhafaza memurları şüphelendi.

Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı 1

GEVREK KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine valiz açılarak arandı. Açılan valizdeki mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Mersin Valiliği ise 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da uyuşturucuyla kararlıkla mücadele edileceğini, milletin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmaların aralıksız devam edileceğini duyurdu.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

