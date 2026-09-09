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Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Gürcistan’ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı 1

Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner’in sağlık durumları ile ilgili ise açıklama yapılmadı.

Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı 2

Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan
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