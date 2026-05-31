Güroymak’ta gün batımı görsel şölen sundu

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi, akşam saatlerinde büründüğü kızıl renklerle adeta görsel bir şölen sundu. Bölgenin eşsiz doğasıyla birleşen gün batımı manzarası, güzel görüntüler oluşturdu.

Gölbaşı beldesi ovalarından izlenen gün batımında, güneşin dağların ardına süzülürken gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyaması, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı. Gökyüzündeki kızıllığa eşlik eden kuşların süzülüşü ve sakin doğa, beldede huzur veren atmosferi gözler önüne serdi. Özellikle bahar ve yaz aylarında gün batımı vakti doğanın sunduğu bu muazzam renk cümbüşü, bölge halkı ve yolu beldeden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izleniyor. Sarp dağların siluetiyle birleşen güneşin son ışıkları, Güroymak’ın saklı kalmış doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

