HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü, Güzelli ve Özkavak köylerinin kırsal alanları, havaların ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da doğanın en renkli misafirlerini ağırlıyor. Eşsiz güzellikteki tüyleriyle dikkat çeken arı kuşları, ilçedeki dağ yamaçlarında kurdukları kolonilerle adeta bir görsel şölen sunuyor.

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor

Yan yana olan üç köyün kırsalındaki yumuşak topraklı tepe yamaçlarını ve dik falezleri gagalarıyla kazarak kendilerine derin yuvalar kuran arı kuşları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Köylerin çevresindeki elektrik tellerini kendilerine gözetleme kulesi yapan renkli kuşlar, havada yakaladıkları böceklerle besleniyor. Mavi, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarındaki büyüleyici tüyleriyle "doğanın gökkuşağı" olarak anılan kuşlar, hem köylülerin hem de bölgeden geçen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Köylerde yaşayan vatandaşlar, her yıl bahar aylarında gelen bu misafirlerin bölgeye büyük bir neşe kattığını belirtiyor. Kuşların özellikle elektrik tellerine yan yana dizilerek çıkardıkları melodik sesler, köylerde adeta yazın gelişini müjdeliyor.
Uzmanlar ise arı kuşlarının bu dik yamaçlardaki yuvalama alanlarının korunması ve rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Görsel ziyafet sunan arı kuşları, yaz sonuna kadar bölgede kaldıktan sonra havaların soğumasıyla birlikte tekrar sıcak bölgelere göç ediyor.

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 1

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 2

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 3

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 4

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 5

Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz için tedirgin eden uyarı: "Ekstrem sıcaklıkların yaşanması mümkün"Yaz için tedirgin eden uyarı: "Ekstrem sıcaklıkların yaşanması mümkün"
Hatay’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölüHatay’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.