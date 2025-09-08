Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Binası önüne geldi! Dikkat çeken plaka detayı

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde polis ve CHP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gürsel Tekin'e CHP İl binası önünde, su şişesi fırlatılarak saldırı girişimi oldu.

GÜRSEL TEKİN'DEN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önüne geldi. Bina önünde açıklamalarda bulunan Tekin, 'Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız.' ifadelerini kullandı.

PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne 34 CHP 85 plakasıyla gelmesi dikkat çekti.

"CHP'LİLERİN BANA TEPKİSİ OLMAZ"

Tekin açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil.

Tekin açıklamalarının ardından bina önüne geldiği aracına geri döndü.