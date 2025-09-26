Gürsel Tekin'den CHP yönetimine sert tepki: Beni zorlamayın!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki binasına geldi.

"SAVUNMA İÇİN KARŞINIZA ÇIKMADIM"

Burada basın mensuplarına konuşan Tekin, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün ben ve çok kıymetli iki arkadaşım savunmak için karşınıza çıkmadım. Suç işlerseniz savunma yaparsınız. Biz başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Hiçbirimizin bugüne kadar yaşamımızın tamamında en ufak bir negatif işin içinde olmamışız" ifadelerini kullandı.

CHP YÖNETİMİNE SERT ÇIKTI: "BENİ ZORLAMAYIN!"

Tekin konuşmasının devamında, "Sayın Genel Başkan çıkıyor ekrana ‘attım' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince bu sefer ne yaptılar? Efendim, savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve Sayın Başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?" diye konuştu.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren uzaklaştırılmasına itirazı reddetmesine ve tedbir kararının devam etmesi ile ilgili gelen soruya Tekin, "Biz onunla meşgul değiliz" dedi.

