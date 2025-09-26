HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Gürsel Tekin'den CHP yönetimine sert tepki: Beni zorlamayın!

İçerik devam ediyor

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin, "Ben parti yönetiminin ve başta Genel Başkanımız, yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim." dedi. CHP yönetimine sert çıkan Tekin, "Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki binasına geldi.

"SAVUNMA İÇİN KARŞINIZA ÇIKMADIM"

Burada basın mensuplarına konuşan Tekin, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün ben ve çok kıymetli iki arkadaşım savunmak için karşınıza çıkmadım. Suç işlerseniz savunma yaparsınız. Biz başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Hiçbirimizin bugüne kadar yaşamımızın tamamında en ufak bir negatif işin içinde olmamışız" ifadelerini kullandı.

CHP YÖNETİMİNE SERT ÇIKTI: "BENİ ZORLAMAYIN!"

Tekin konuşmasının devamında, "Sayın Genel Başkan çıkıyor ekrana ‘attım' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince bu sefer ne yaptılar? Efendim, savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve Sayın Başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?" diye konuştu.

Gürsel Tekin den CHP yönetimine sert tepki: Beni zorlamayın! 1

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren uzaklaştırılmasına itirazı reddetmesine ve tedbir kararının devam etmesi ile ilgili gelen soruya Tekin, "Biz onunla meşgul değiliz" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 90 oranında başarı varYüzde 90 oranında başarı var
Herkes iPhone 17'yi konuşurken, ABD'de ilginç deneme... Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecekHerkes iPhone 17'yi konuşurken, ABD'de ilginç deneme... Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.