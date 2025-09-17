HABER

Gürsel Tekin'den FETÖ çıkışı: 'CHP'ye sızmış durumda' CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili çok konuşulacak sözler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandıktan sonra gündem düşmeyen Gürsel Tekin'den yeni bir çıkış geldi. Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. " ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de konuşan Tekin, "Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı. Bırakın yargı işini yapsın" dedi.

Ufuk Dağ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin CHP'ye sızdığını öne sürdü. Tekin, "'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik yargı sürecine ilişkin de konuşan Tekin, "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın" dedi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almış ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atamıştı. Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul il binasına girmiş, CHP yönetimi ise il binasını kapatarak, binanın Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tahsis edildiğini duyurmuştu. CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına giden Gürsel Tekin yeni açıklamalarda bulundu.

"OLMADIK HAKARETLER YAPTILAR"

Sabah'a yaptığı açıklamada göreve gelişinin ardından farklı çevrelerden tepki gördüğünü dile getiren Tekin, "İl binasına giderken yüzünü bile görmediğim çok sayıda kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme saldırdılar, olmadık hakaretler ettiler. Bizi partiden uzak tutmaya çalışanlar anlaşılan kendilerine yeni yol arkadaşları bulmuşlar" dedi.

"FETÖ'NÜN HÜCRELERİ CHP'YE SIZMIŞ DURUMDA"

CHP'nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek."

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE HİÇ YOLSUZLUK DAVASI AÇILMADI"

CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır" diyerek, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın.

"HEPİMİZ YARGIYA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın.

Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek."

"ÇAYCILIK DA YAPARIZ ÜLKEYİ DE YÖNETİRİZ"

Gençlik yıllarında çaycılık yaptığı için kendisine yönelik kullanılan "çaycı" ifadesiyle ilgili soruya da yanıt veren Tekin, halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini savunarak şöyle konuştu:

"Zamanı geldiğinde çaycılık da yaparız, ülkeyi de yönetiriz. Biz her zaman emekten, emekçiden yana olduk. Ayşe teyzenin sofrasına misafir olacağız, ekmeğini pişirirken sorunlarını dinleyeceğiz. CHP halkın partisidir, öyle de olacak.

"TARİH BİZLERİ ALTIN HARFLE YAZACAK"

CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır."

"DİLENCİ GİBİ PARA ARIYORUZ"

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ödenek göndermediğini söyleyen Tekin, "Personel ücretlerini ödeyemez hale geldik. Medine dilencisi gibi para arıyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Haklı olduğumuz için kazanacağız" dedi.

