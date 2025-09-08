Gürsel Tekin'den Halk TV'ye tepki: 'Ne oldu da Gürsel Tekin'in 300 evi var diyerek haber yapıyorsunuz'

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, bugün polis koruması altında il binasına geldi. Polis ablukasında binaya ulaşan Tekin, burada basın mensuplarına konuştu.

Canlı yayında konuşan Gürsel Tekin, Halk TV'nin yaptığı haberlere tepki gösterdi.

"BİR YANLIŞIMIZ VARSA BİZE SORUN"

İşte Tekin'in açıklaması;

"Biz bu ailenin çocukları olarak olmuş lafları olmamış gibi yaymanın ne kadar günah olduğunu ne kadar aşağılıkça olduğunu biliyoruz.

Seninle konuşuyorum Halk TV. Sizlerle günlerce imar çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da 5 dakikada Gürsel Tekin'in '300 evi, 15-20 istasyonu var' diyerek hakkımda haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk? Peki neden beni ilk etapta kanalına getirdin? Bir yanlışımız varsa bizi arayın telefonumuz açık, bize sorun. Bizim tek görevimiz var birliği bütünlüğü bozmadan bu meseleyi çözmek."