HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi. Bugün il başkanlığına gideceğini daha önce açıklayan Tekin, "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Ben oraya kavga etmek değil, kucaklaşmak, sorunu gidermek için gidiyorum" dedi.

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"
Devrim Karadağ

CHP İstanbul İl Binası önünde dün akşamdan bu yana yaşanan gerilim sürerken, gözler ise bugün saat 12.00'a çevrildi. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in bugün il binasına gelmesi beklenirken; Tekin'den yeni bir açıklama geldi.

Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Tekin, şunları söyledi:

"ARKADAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞMAYA GİDİYORUM"

“Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

Gürsel Tekin den yeni açıklama: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur" 1

"İÇERİYE GİRMEMİ ENGELLEMEK İÇİN HAZIRLIK YAPILMIŞ"

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi. Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

"ÇATIŞMAYA GİTMİYORUZ"

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

"BENİ KİM SOKMAYACAKMIŞ GÖRELİM"

Gazetesi Saygı Öztürk'ün, “Peki sizi sokmak istemezlerse tutumunuz ne olacak?” sarısına yanıt veren Tekin “Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır.”

"MAL VARLIĞIMI YENİ Mİ KEŞFETTİLER"

Uzun yıllar dostluğu olan bazı gazetecilere de kırgınlığını belirten Tekin, mal varlığıyla ilgili iddiaları da şöyle yanıtladı:

“Çağrı heyetinde yer alınca ayıp ve çirkin şeyler ortaya atıldı. 11 şirketimin olduğu, 300 dairemin bulunduğu, 17 tripleks villam, 15 akaryakıt istasyonumdan söz edildi. 15-20 yıldır dostluğum olan ofisime gelip giden bu arkadaşlar mal varlığımı yeni mi keşfettiler. Biri 1990’larda, diğeri 2019’da edindiğim iki dairem, eşimin bir dairesi bir de otomobilimiz var. 30 yıldır krediyle geçiniyorum. Yarından itibaren başka cümle kullanılırsa kendilerini üzerim.”

"ÖZGÜR ÇELİK İLE KUCAKLAŞACAĞIZ"

Tekin ayrıca, “Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın (bugün) gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız” dedi.

Gürsel Tekin den yeni açıklama: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur" 2

"HİÇBİR SUÇ ORTAKLIĞININ PARÇASI DEĞİLİM, OLMAM"

CHP’ye yönelik soruşturmalara da değinen Gürsel Tekin, hiçbir suç ortaklığının parçası olmadığını belirtti. Tekin, ama kimlerin suç ortaklığının parçası olduğunu, kimlerin kimlerin ofisine gittiğine bakılması gerektiğini ifade ederek, itirafçılar Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı olmadığını söyledi. Tekin, şöyle devam etti:

“Hayatım en sabırlı dönemindeyim. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim. AK Parti’nin kucağına oturduğum gibi çirkin sözler bile edildi. Bunlar çok çirkin sözler. Beni CHP il binasına sokmak istemezlerse bile ben girerim. Çünkü orası baba evi. Baba evine de elimi-kollumu sallayarak girerim. Yalnız il binasında değil, eski il binamızın, hatta ilçe binalarının önünde bile önlem alınıyor. Keşke bu kudretlerini belediye başkanlarımız götürülürken gösterseydiler.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şemdinli'de korkutan yangınŞemdinli'de korkutan yangın
Seyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldiSeyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.