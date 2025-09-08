İstanbul gerilimi! İl Binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya... Kayyuma karşı nöbet sürüyor

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirilkirken, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin pazartesi günü (8 Eylül) saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini bildirdi.

Bunun üzerine gözler saat 12.00'ye çevrilirken,CHP'li kurmayların yarın il binası önünde bir "insan zinciri" oluşturacağı iddia edildi.

CHP İL BİNASINA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Dün akşam saatlerine doğru ise CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl başkanlığına çıkan yollar kapatılırken il binasına giriş ve çıkışların çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi.

CHP LİDERİNDEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukanın ardından CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere CHP kurmayları, vatandaşları il binası önüne davet etti.

VALİLİKTEN MİTİNG YASAĞI KARARI

Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59'a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK: "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bu arada tansiyonun yükseldiği anlarda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafını paylaşan Çelik, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız" notunu düştü.

BAKAN YERLİKAYA: "SOKAKLARIN PROVOKE EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.

Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

BAŞARIR: "BELKİ GÖZALTINA ALINACAĞIZ AMA BIKMAYACAĞIZ"

Parti binası önünde sabah kadar nöbet tutan isimlerden olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü Tv'ye canlı yayında yaptığı açıklamada "Islanacağız, belki dayak yiyeceğiz, belki gözaltına alınacağız ama bıkmayacağız" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise "Bu abluka nedir? Hukuka aykırıdır. Biz şikayet edeceğiz hukuk önünde herkes hesabını verecek." diye konuştu.

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİYERLER GETİRİLDİ

Gerilim gece boyu sürerken, sabah saatlerinde ise bölgeye yeni barikatlar getirildiği görüldü.

KISA SÜRELİ ARBEDE ÇIKTI

Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.