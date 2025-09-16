HABER

Gürsel Tekin'e kötü haber: Başvurusu reddedildi! "Tek yetkili Genel Merkez"

CHP'deki 'Gürsel Tekin' geriliminde yeni gelişme yaşandı. Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve gelmesi parti içinde tartışma yaratmıştı. Tekin'in Sarıyer YSK'ya başvurusu sonuçlandı. Kurul, Tekin'in talebini reddetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresini iptal edip yerine aralarında Gürsel Tekin'in de olduğu bir heyeti kayyım olarak atamıştı. Gürsel Tekin ise İstanbul’da CHP il kongresinin düzenlenmesi için Sarıyer Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

EVRAK VE BELGELERİ İSTEDİ

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; 10 Eylül 2025 tarihinde Tekin’in avukatı Barış Demirkuş tarafından yapılan başvuruda CHP olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin düzenlenebilmesi için gerekli evrak ve belgelerin İstanbul İl Başkanlığı, il yönetim ve disiplin kurulları adına çağrı heyeti üyesi ve başkanı Gürsel Tekin’e verilmesi talep edildi.

TEKİN'İN TALEBİNE RET GELDİ

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. Maddesi, YSK 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları CHP İç Tüzüğü gerekçe gösterilerek CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın seçim işlemlerinde muhatap olmayacağı, tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğu belirtildi.

"TEK YETKİLİ GENEL MERKEZ"

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karara gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:
“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere bahsi olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerine yetkili merci merkez yönetim kurulu olan CHP Genel Başkanlığı olup seçim kurulu başkanlığımızca yasa gereği yapacağımız yazışma vs. tüm seçim iş ve işlemlerinde muhatap CHP İstanbul İl Başkanlığı değil Merkez Yönetim Kurulu olarak CHP Genel Başkanlığıdır. Bahsi geçen talebe ilişkin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 10. ve 21.maddesi gereği Başkanlığımızca incelemesi devam eden başvuru evraklarının ilgili olağanüstü seçimde parti adına yetkili olan veya olmayan parti görevlilere, delegelere, üyelere verilmesine yönelik ‘yasal düzenleme bulunmadığından talebin kesin olarak reddine karar verilmiştir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

