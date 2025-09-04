Gürsel Tekin pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

CHP 38. İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, il başkanı Özgür Çelik ile birlikte il yönetimi tedbiren görevden alınmıştı. Mahkeme, il yönetimine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atamıştı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Görevi kabul ettiğini açıklayan Tekin, CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da Tekin'den savunma vermesini istemişti.

TEK TEK ARAYIP 'BENİMLE GELİN' DEDİ

Halk TV’nin haberine göre pazartesi gününe hazırlık yapan Tekin, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çok sayıda isim ile CHP’nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışı kaybeden ilçe başkan adaylarını ve eski bazı milletvekillerini arayarak, pazartesi günü “Benimle gelin” dedi.

Tekin’in, pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.