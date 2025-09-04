HABER

Gürsel Tekin pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

CHP'de sular durulmuyor. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrasında Gürsel Tekin mahkeme tarafından il yönetimine atanmıştı. Bu gelişme sonrasında Tekin partiden ihraç edilmişti. Pazartesi gününe hazırlık yaptığı iddia edilen Tekin'in Kılıçdaroğlu'na yakın isim ile CHP’nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini arayarak 'Benimle gelin' dediği öğrenildi.

Recep Demircan

CHP 38. İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, il başkanı Özgür Çelik ile birlikte il yönetimi tedbiren görevden alınmıştı. Mahkeme, il yönetimine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atamıştı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Görevi kabul ettiğini açıklayan Tekin, CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da Tekin'den savunma vermesini istemişti.

TEK TEK ARAYIP 'BENİMLE GELİN' DEDİ

Halk TV’nin haberine göre pazartesi gününe hazırlık yapan Tekin, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çok sayıda isim ile CHP’nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışı kaybeden ilçe başkan adaylarını ve eski bazı milletvekillerini arayarak, pazartesi günü “Benimle gelin” dedi.

Tekin’in, pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

